Nautica Italiana, confermato Tacoli

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - I soci di Nautica Italiana, riuniti in Assemblea a Milano, hanno confermato l'ad di Perini Navi, Lamberto Tacoli, alla guida dell'Associazione per i prossimi tre anni. Riconfermati alla vice presidenza Michele Gavino (ceo Baglietto) e Giovanna Vitelli (vide presidente Azimut/Benetti).

"Sono grato a tutte le aziende associate a Nautica Italiana per aver voluto accordare la propria fiducia non solo a me e al nuovo Comitato di Presidenza, ma alla continuità di un progetto innovativo, strategico per il presente ed il futuro del nostro comparto - ha detto Tacoli -. Lo spirito del nuovo mandato sarà improntato ad alcuni obiettivi per noi fondamentali: piena trasversalità nella rappresentanza di tutta la filiera d'eccellenza del Made in Italy nautico;connessione con i mercati globali, supporto alle piccole e medie imprese sui territori; mano tesa alle forze, istituzionali e associative, che vogliano collaborare per rimettere la nautica al centro dell'agenda nazionale ed europea".