Derubato mentre dorme, via 20.000 euro

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Colpo da oltre 20mila euro la notte scorsa in un appartamento di via di San Vito, nella zona di Bellosguardo a Firenze. Il proprietario della casa, un 86enne, dormiva e non si è accorto di nulla. I ladri sono entrati da una porta finestra che affaccia sul giardino, dopo averne forzato la grata con un cric da auto, e poi hanno portato via diversi pezzi di argenteria. Ad accorgersi dell'accaduto, intorno alle 3 del mattino, il figlio dell'anziano, rientrato a casa dopo una serata passata fuori. Sul posto è intervenuta la polizia.

Un furto simile è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì scorsi in via di Boldrone, nella zona di Castello. I ladri sono entrati mentre la proprietaria 60enne e i suoi figli dormivano, e senza che se ne accorgessero hanno rovistato nella stanze portando via gioielli per 10 mila euro e un Rolex da 5 mila euro.