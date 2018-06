A Pisa il 'Gioco del Ponte', da 450 anni la sfida tra i 4 quartieri

Oggi il Gioco del Ponte, principale manifestazione storica di Pisa dove i quattro quartieri delle due Parti della città (Tramontana e Mezzogiorno, ovvero i quartieri a nord e sud dell'Arno) si sfidano sul Ponte di Mezzo, celebra 450 anni di storia. Si tratta di una sfida-evento con i combattenti sul carrello che si contenderanno il palio della parte vincitrice che, da quest'anno, resterà in dote ai vincitori per sempre.

A seguire la sfida la manifestazione sono attese migliaia di persone: a cominciare dal pomeriggio quando sfilerà il corteo storico del Gioco con oltre 700 figuranti. Per garantire la sicurezza l'amministrazione comunale ha imposto, dalle 17 di domani fino alle 3 di notte, il divieto di consumo e di vendita di bevande in contenitori di vetro: chi non rispetterà l'ordinanza sarà multato di 100 euro. Inoltre, il Comune, in accordo con la Asl Toscana nord ovest, ha predisposto la presenza di presidi sanitari di emergenza con utilizzo di 2 mezzi di soccorso con medico a bordo nei pressi di Ponte di Mezzo, oltre ad altre 4 ambulanze della Croce Rossa e un mezzo nautico dei igili del Fuoco.

Sedici steward avranno compiti di accoglienza, regolamentazione dei flussi di persone, osservazione e assistenza al pubblico, coordinati dalla questura e in ausilio delle forze dell'ordine. I quattro lungarni verranno chiusi al traffico a partire dalle 14 fino a fine manifestazione e gli accessi saranno presidiati dalla polizia municipale. Per celebrare l'anniversario domani il quotidiano La Nazione regalerà in abbinamento gratuito con il giornale la medaglia celebrativa in bronzo.(ANSA).