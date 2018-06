Lavori, stop treni Pistoia-Montecatini

(ANSA) - PISTOIA, 28 GIU - Scatta dal 16 luglio, proseguendo fino all'1 settembre, lo stop ai treni tra Pistoia e Montecatini per i lavori per il raddoppio ferroviario della tratta lungo la linea Firenze - Pistoia - Viareggio. Lo spiega Fs in una nota.

Durante l'interruzione sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via A11: i pullman, si specifica, non fermeranno nella stazione intermedia di Serravalle Pistoiese. L'orario dei bus, che fermeranno nei piazzali antistanti la stazione, potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale. Gli orari dei treni da Firenze per Pistoia e viceversa, spiega sempre Fs, rimarranno pressoché invariati.