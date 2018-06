Benetti, Varato terzo Delfino '95

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Varata il 22 giugno scorso nei cantieri Benetti di Viareggio la terza unità di Delfino 95', yacht dislocante di 29 metri con scafo in vetroresina appartenente alla linea di prodotto Class. Le linee esterne sono opera di Giorgio M. Cassetta.

Con il varo di M/Y "Zehra" del 22 giugno sono diventate tre in poco più di sei mesi le unità di Delfino 95' varate da Benetti.

Lungo 29 metri e largo 7, questo yacht dislocante della categoria Classic dalle linee filanti è realizzato con scafo in vetroresina e sovrastruttura in fibra di carbonio.

Grandi finestrature e giochi di luce, elementi stessi di arredo, caratterizzano il design esterno opera di Giorgio M.

Cassetta.(ANSA).