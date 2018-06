Aggredito da cani poi da padrone animali

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 28 GIU - Prima aggredito da tre cani e poi dal loro padrone spalleggiato da alcuni amici, venendo anche rapinato. E' quanto ha denunciato ai carabinieri un uomo di 67 anni, di Fiumalbo (Modena), la cui aggressione sarebbe avvenuta mentre percorreva un sentiero montano nel comune di Abetone-Cutigliano (Pistoia). Ricerche sono in corso da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili.

Secondo quanto spiegato dall'uomo, mentre percorreva il sentiero si è imbattuto in tre cani di grossa taglia lasciati liberi che lo avrebbero aggredito. Il 67enne ha usato un bastone per intimorire e allontanare gli animali suscitando però le ire del loro proprietario che, poi sopraggiunto, lo ha colpito con un pugno al volto. Lo stesso proprietario dei cani, spalleggiato da alcuni amici, lo avrebbe poi buttato a terra e strappato una telecamera che aveva azionato per documentare l'aggressione. Il 67enne ha riportato contusioni ed abrasioni al volto.