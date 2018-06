Video abuso neonati,arrestato assistente

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Un uomo di 43 anni, assistente sociale in servizio in una sede della Asl nell'hinterland fiorentino, è stato arrestato dalla polizia postale di Firenze per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Secondo quanto appreso l'uomo, 43 anni, lavorava a contatto con bambini. E' stato arrestato in flagranza, nel corso di una perquisizione scattata nell'ambito dell'inchiesta della procura di Torino che ha portato complessivamente a 6 arresti e 16 denunce in tutta Italia.

Nel 2014 il 43enne aveva patteggiato, sempre a Firenze, una condanna a due anni per reati analoghi. Nella sua abitazione sono stati sequestrati hard disk con un'ingente quantità di foto e video a carattere pedopornografico, oltre a chat erotiche.