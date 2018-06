Traliccio sicuro per salvare cicogne

(ANSA) - CASCINA (PISA), 27 GIU - I tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa distribuzione, con la collaborazione del Centro Rdp Padule di Fucecchio Onlus, hanno portato a termine un intervento di messa in sicurezza di un sostegno vicino al nido delle cicogne di Cascina (Pisa), con l'obiettivo di tutelare i giovani appena involati. Dal 2007 una coppia di cicogna bianca, spiega Enel, "nidifica ininterrottamente su un traliccio elettrico a Titignano, nel comune di Cascina, allevando ogni anno tre o quattro pulcini che di solito si involano regolarmente per intraprendere la lunga migrazione verso i quartieri di svernamento africani". Nel 2017 due cicogne rimasero probabilmente folgorate: "per evitare che ciò potesse ripetersi, E-Distribuzione ha progettato e realizzato un intervento per l'installazione di dissuasori che scoraggino le cicogne intenzionate a posarsi su quel sostegno, isolando anche per quanto possibile le parti in tensione raggiungibili".