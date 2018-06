Non passa per scale, calato da finestra

(ANSA) - PRATO, 27 GIU - Un 75enne in sovrappeso, che necessitava di un ricovero ma non era trasportabile per le scale, è stato imbragato e calato fuori dalla sua abitazione, al secondo piano, attraverso una finestra dai vigili del fuoco.

L'intervento è avvenuto oggi a Prato. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, hanno effettuato la manovra con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali): l'uomo è stato immobilizzato sulla spinale e barella toboga e calato fino al livello stradale per poi essere trasferito con l'ambulanza in ospedale.