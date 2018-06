In moto contro camion, muore 51enne

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 27 GIU - Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un camion. È accaduto nel pomeriggio a Tavarnelle di Anghiari (Arezzo). Stefano Pasqui, 51 anni, noto commerciante della zona, era in sella alla sua moto quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha perso il controllo: il camion proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell'incidente con un'automedica e un'ambulanza. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso per predisporre il trasporto in un centro specializzato ma il 51enne è deceduto poco dopo lo scontro.