Fiamme in fabbrica vernici in Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Un incendio si è sviluppato in una fabbrica di vernici di via Alcide De Gasperi, a Sesto Fiorentino (Firenze). I vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con mezzi arrivati da Firenze, Empoli e Prato e con personale del nucleo nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) per verificare la presenza nell'aria di sostanze pericolose. Le fiamme, poco dopo, sono state circoscritte.