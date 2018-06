App Linea Gotica per 250 luoghi memoria

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - E' nata l'app 'Linea Gotica', la prima dedicata a questa realtà storico-turistica, realizzata dall'Associazione Linea Gotica-Officina della Memoria di Castel d'Aiano (Bologna). Uno strumento pratico e intuitivo, scaricabile gratuitamente per tutti gli smartphone, che aiuterà turisti e visitatori per andare alla scoperta degli oltre 250 luoghi e itinerari della memoria, situati in maggioranza sulle colline e sull'Appennino fra l'Adriatico e il Tirreno.

L'app Linea Gotica, vicenda storica che ha inciso il territorio dove si consumarono gli eventi bellici degli ultimi otto mesi della Seconda Guerra mondiale in Italia, permette di rintracciare velocemente luoghi e itinerari, sia visivamente che attraverso un motore di ricerca per provincia e per comune, con una breve descrizione storica di ognuno e indicazioni stradali tramite 'navigatore' per raggiungerli. Altre sezioni informative sono connesse al sito www.lineagotica.eu, dal quale provengono anche tutti gli aggiornamenti automatici della app.