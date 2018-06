S.Vincenzo si 'veste' con opere Talani

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 26 GIU - I muri di San Vincenzo (Livorno) illuminati dalle opere pittoriche ed elaborazioni grafiche dei simboli cari a Giampiero Talani. E' la scenografia di luci e colori, su 10.000 metri quadrati di superfici, che racconterà il mondo poetico che ha reso famosa la pittura dell'artista toscano, originario di San Vincenzo, scomparso il 16 gennaio scorso.

'San Vincenzo per Giampaolo Talani', questo il titolo della manifestazione che si inaugurerà il 30 giugno alle 21,30 e che fino a tutto settembre sarà ripetuta ogni notte, trasformando il paese, spiega una nota del Comune, "in un prezioso contenitore diffuso di arte" tra piazza della Chiesa, l'ingresso alla zona blu, il Palazzo Comunale, piazza della Vittoria, il Porto, la Torre con la sua piazza, il Vaticano, "questo l'itinerario luminoso creato dalle tecnologie d'avanguardia utilizzate per l'omaggio" a Talani.