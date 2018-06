I 'fochi' chiudono festa S. Giovanni

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Tantissima gente sui lungarni, e non solo, per il tradizionale spettacolo dei 'fochi' che ha chiuso come sempre i festeggiamenti per San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Per circa mezz'ora dal piazzale Michelangelo sono stati 'sparati' i fuochi d'artificio, molti dei quali accolti dagli applausi dei fiorentini e dei turisti. Sul lungarno della Zecca Vecchia, alle 20.30, prima dello spettacolo pirotecnico, si è esibita l'Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole, diretta dal maestro Edoardo Rosadini.