Calcio storico: ai Rossi la finale 2018

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - I Rossi di Santa Maria Novella hanno vinto l'edizione 2018 del Calcio storico fiorentino battendo in finale Verdi di San Giovanni per 10 cacce e mezzo a 4. Era dal 1998 che le due squadre non si affrontavano in finale. In una partita regolare che non ha visto infortuni e con una sola espulsione all'ultimo minuto, Santa Maria Novella è subito passata in vantaggio grazie alle cacce di Renzoni e Lopez. Ad accorciare le distanze per i Verdi il veterano Luca Bertarelli, autore di tre cacce.

Ad assistere alla partita di oggi, dedicata al magnifico messere, il pugile Fabio Turchi, e alla leggiadra madonna, la campionessa di arti marziali miste (Mma) Gloria Peritore, anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l'ex premier Matteo Renzi e Gabriel Omar Batistuta.