Affluenza in calo alle 19 in Toscana,33%

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Anche alle 19.00 affluenza in calo per i ballottaggi nei tre capoluoghi toscani (Pisa, Siena e Massa) dove si vota fino alle 23.00 di stasera. I votanti sono stati il 33% degli aventi diritto, nove punti in meno rispetto al primo turno. A Pisa la percentuale è stata del 42,09%, il 10 giugno era stata del 43,6%. A Massa hanno votato il 39,44% contro il 43,7% mentre a Siena ai seggi è andato il 41,39%, quindici giorni fa la percentuale alle 19 era stata del 47,8.