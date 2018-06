Investita mentre attraversa,morta 81enne

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 23 GIU - Una donna di 81 anni è morta a Capraia Fiorentina, nel comune di Capraia e Limite (Firenze), a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 106.

La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stata urtata da un'auto in transito mentre stava attraversando la strada a piedi. Sul posto, intorno alle 9, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. La dinamica dei fatti è al vaglio della polizia municipale.