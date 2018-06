Tramvia,ritardi pagamenti lavori sospesi

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Le imprese subappaltatrici della Linea 2 della Tramvia di Firenze annunciano la sospensione dei lavori a causa di "gravi ritardi nei pagamenti da parte di Grandi Lavori Fincosit Spa", l'impresa esecutrice. Tale situazione "determina pesantissimi riflessi sulle aziende e sulle maestranze e pone incertezza in ordine al completamento dell'opera", scrivono in una nota Consorzio Stabile Gst, Calenzano Asfalti, Jacini Srl, Ies Fratelli Massai, Varvarito Lavori. "La situazione è seria, drammatica, critica: ci sto dietro da più di un mese - ha detto il presidente di Tram spa Fabrizio Bartaloni. Abbiamo chiesto a Glf, esecutrice principale dei lavori sulla linea 2, di poter subentrarle nei pagamenti, erogando soldi direttamente alle ditte subappaltatrici. Ci hanno dato autorizzazione per una prima tranche, adesso siamo, da alcuni giorni, in attesa della loro autorizzazione per una seconda, che al momento però non arriva". "Cercheremo di promuovere un incontro con banche e Comune, che è molto preoccupato.