Premio Fiesole 2018 a Robert Guediquian

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Andrà a Robert Guédiguian, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese, il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2018, conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il sindacato nazionale Critici Cinematografici Italiani, Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana. La cerimonia il 27 luglio al Teatro Romano. La serata si aprirà con un incontro con l'autore, a cui sarà presente anche Ariane Ascaride, moglie, attrice e musa del suo cinema.

Nell'occasione sarà presentato il volume monografico "La cinematografia di Robert Guédiguian" a cura di Caterina Liverani con i contributi del Sncci, per Ets di Pisa. Al termine della premiazione sarà proiettato 'La villa - La casa sul mare' (versione originale, con sottotitoli). Prima del regista francese sono stati insigniti del premio artisti come Storaro, Visconti, Antonioni, Orson Welles, Kubrick, Ingmar Bergman, Wenders, Anghelopoulos, Bellocchio, Loach, Moretti e Tornatore, Gilliam, Argento, Stefania Sandrelli e Toni Servillo.