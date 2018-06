Calcio-mania, in mostra maglie nazionali

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 22 GIU - E' qualcosa di più di una semplice mostra sul calcio. Anzi è l'esposizione di emozioni, passione, senso di identità e appartenenza. Ricordi legati a un dettaglio o semplicemente a una partita, magari vista anche solo in Tv nel salotto di casa in una notte d'inizio estate. E' "Tutte le maglie del mondo", dall'1 al 31 luglio al Palp di Pontedera (Pisa), la mostra che raccoglie le 211 divise delle nazionali di calcio, realizzata dalla collezione di Simone Panizzi con l'allestimento moderno e concettuale di Luca Doveri, in collaborazione con il Tirreno e il gruppo Gedi.

In esposizione una raccolta completa, difficilissima da realizzare (sono stati necessari diversi anni) e riconosciuta dalla Fifa, che pochi giorni fa ha invitato e accolto Panizzi a Zurigo. "Vedremo - spiegano i promotori - le maglie e le loro storie, vedremo fotografie che raccontano gli ultimi sei campionati mondiali, vedremo video d'autore girati per le strade, con i volti della gente che parla di pallone e di amicizia".