Ballottaggi:giornata toscana per Salvini

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Giornata toscana per il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, con una serie di appuntamenti elettorali in molti dei comuni che domenica vanno al ballottaggio. Il 'tour' è partito da Siena dove Salvini ha parlato, oltre che di migranti e di Saviano, di Mps, "sopravvissuta a pestilenze, carestie, epidemie, peste bubbonica e guerre mondiali ed è stata massacrata dal Pd". "Vorrei che si rendesse giustizia alla famiglia di David Rossi", ha aggiunto riferendosi l'ex capo comunicazione della banca morto precipitando dalla finestra del suo ufficio nel 2013" perchè "ricattare uomini e donne con la paura, questa è mafia". Poi l'impegno a smontare la legge Fornero. Il leader leghista farà tappa a Campi Bisenzio (Firenze), Marina di Massa (Massa Carrara), Pietrasanta (Lucca) per concludere a Pisa dove da giorni si sono alzati i toni della polemica per la sua presenza alla cena di 'Arcobaleno d'estate', evento di Confcommercio, finanziato dalla Regione Toscana, ma disertato dal Pd.