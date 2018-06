Rossi-Nardella,contro razzismo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Si terrà il 27 giugno, a partire dalle 18, in piazza Ognissanti a Firenze, la manifestazione pubblica 'Insieme contro il razzismo' lanciata con un appello in difesa della democrazia e dei diritti umani dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

In poche ore, spiega una nota, sono già centinaia le adesioni di singoli cittadini, associazioni, partiti, istituzioni che sono giunte all'indirizzo mail dell'appello: insiemecontroilrazzismo@gmail.com. "La propaganda basata sulla discriminazione razziale ed etnica sta danneggiando l'Italia e la sua reputazione mondiale - si legge nella nota -. L'uso irresponsabile di messaggi che negano i diritti universali è entrato nel lessico istituzionale con effetti imprevedibili e mette a rischio il patrimonio costituzionale e democratico del paese. L'appello 'Insieme contro il razzismo' è rivolto al Presidente della Repubblica, ai cittadini e al mondo dell'informazione per una grande mobilitazione popolare".