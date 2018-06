Strage Viareggio:300 in moto per vittime

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 GIU - Grande partecipazione, con oltre 300 motociclisti, al IX Motoincontro 'Pulce e Scarburato' a Viareggio (Lucca) per ricordare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. L'evento è stato organizzato dal Motogruppo Tartarughe Lente e fa parte delle iniziative del cosiddetto 'mese della memoria' con cui solitamente a giugno si ricorda il disastro ferroviario. 'Pulce' e 'Scarburato' erano i soprannomi, da centauri, loro passione, dei coniugi Maria Luisa Carmazzi e Andrea Falorni, entrambi deceduti nell'incendio causato dallo scoppio del vagone cisterna che deragliò in stazione. Oggi, nel raduno motociclistico, i partecipanti hanno effettuato un giro per le strade della Versilia e poi si sono ritrovati alla Casina dei Ricordi per omaggiare le vittime. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto come sempre per scopi sociali.