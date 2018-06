Notturna San Giovanni, vince Kisorio

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Podio tutto africano alla corsa podistica 'Notturna di San Giovanni' di Firenze, ieri sera, con arrivo allo sprint tra i due keniani Hosea Kimeli Kisorio, tesserato per la Virtus Lucca e Daniel Kipkirui Ngeno, tesserato per la Libertas Orvieto. Ha vinto Kisorio. Hanno chiuso rispettivamente in 31'35" e 31"36" i 10 km del percorso competitivo. Al terzo posto il marocchino Hicham Midar, che ha chiuso in 32'42", quindi, primo degli italiani il vincitore di due anni fa, il pistoiese Massimo Mei (33'00").

Tra le donne bissa il successo dello scorso anno la fiorentina Marta Bernardi, 26/a assoluta, in 36'12".

Sono partiti da piazza Duomo oltre 2.500 podisti di cui 1.270 iscritti alla corsa competitiva di 10 km e il resto alla Family Run di 4 km.