Comunali: Lega accusa immigrato di gazzarra a mercato Pisa

Gazzarra al mercato di via Paparelli a Pisa tra un immigrato, che distribuiva volantini elettorali, ed alcune persone tra cui operatori commerciali e militanti politici di centrodestra. Lo straniero ha discusso con alcuni presenti anche dando del mafioso italiano a un commerciante ambulante. L'episodio risale a ieri e emerge in queste ore grazie alla diffusione di video su Facebook, condivisi anche da alcuni esponenti locali della Lega come il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi e l'onorevole Edoardo Ziello. "E' sconcertante che un immigrato si permetta di proferire frasi ingiuriose nei confronti della nostra Nazione - ha scritto Ziello su Fb - Consiglio a questa persona di portare rispetto verso il Paese che lo ospita".

Sempre su Fb il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Andrea Serfogli, andato al ballottaggio, spiega: "La persona in questione non è un mio collaboratore" e "condanno la reazione violenta e le frasi ingiuriose di questa persona ed invito tutti ad abbassare i toni in questa ultima settimana di campagna elettorale". Poi Serfogli aggiunge che l'immigrato "è stato gravemente provocata da militanti leghisti, questo non giustifica la reazione in alcun modo, ma nei video messi in rete questa provocazione non appare".