Camper di rom in fiamme a Pisa, c'è dolo

(ANSA) - PISA, 17 GIU - Un camper parcheggiato nei pressi di un centro commerciale a Ospedaletto, periferia di Pisa, è stato incendiato questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il mezzo è di proprietà di un rom ed è andato completamente distrutto.Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per pompieri e carabinieri il fuoco ha origine dolosa e infatti sembra che alla base ci sia una vendetta. All'origine ci sarebbe una lite tra un uomo ed una donna, entrambi nomadi. Proprio la donna avrebbe riferito agli investigatori di esser stata lei ad aver appiccato il fuoco a seguito del litigio con il compagno.

Il luogo dove era parcheggiato il camper si trova a poca distanza da un campo nomadi, non autorizzato, che è al centro di polemiche in città, anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale.