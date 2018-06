PZero Experience per clienti Pirelli

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 16 GIU - E' in pieno svolgimento all'autodromo del Mugello 'P Zero Experience', l'evento che Pirelli riserva ai propri clienti. Iniziata nel 2009 in Francia e proseguita successivamente negli Emirati Arabi, la manifestazione è giunta per la prima volta in Italia, ospitata per l'occasione dal circuito toscano. A partire da questa mattina gli ospiti del marchio italiano famoso nel mondo sono potuti scendere in pista non solo con le proprie vetture, ma anche con le auto messe a disposizione dalle case costruttrici partner di Pirelli come Lamborghini, Pagani, Dallara, Maserati, McLaren e Bentley. Nel corso della pausa pranzo, a motori spenti, è stata la volta dei ciclisti che su biciclette Pinarello hanno potuto testare gli pneumatici 'P Zero Velo' altamente prestazionali per le due ruote a pedali. Nel pomeriggio verrà replicato il programma del mattino con ulteriori prove in pista da parte dei clienti Pirelli.