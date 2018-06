Resilienza urbana ai cambiamenti climatici, incontro a Pisa

Una giornata di capacity building sull'adattamento ai cambiamenti climatici: è 'La resiLienza urbana ai cambiamenti climatici - Infrastrutture verdi e sistemi di monitoraggio contro le alluvioni da acque meteoriche', incontro organizzato da Anci Toscana e Confservizi Cispel al Centro polivalente Maccarrone a Pisa il 29 giugno. L'evento è realizzato nell'ambito di Adapt e cofinanziato da Interreg Italia-Francia Marittimo.

L'incontro, destinato a tecnici/dirigenti dei Comuni e al personale delle imprese di servizio (la partecipazione è gratuita, necessario iscriversi), vuole coinvolgere operatori e stakeholder per qualificarne competenze e conoscenze sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

"Se da una parte - si spiega dagli organizzatori - le città rappresentano una delle principali cause del riscaldamento globale, provocando più del 70% delle emissioni di CO2, dall'altra sono anche una dimensione ideale per sperimentare soluzioni per adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici già in atto, come le alluvioni urbane da piogge improvvise e intense. È quindi fondamentale che i soggetti coinvolti nella gestione del territorio, urbano e non solo, considerino l'adattamento come una priorità trasversale da integrare nelle proprie prassi. Con questo obiettivo, la giornata presenterà una serie di buone pratiche nell'ambito dell'utilizzo delle infrastrutture verdi e dei sistemi di monitoraggio per l'adattamento".