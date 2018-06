Gay: in 5mila a Siena Toscana Pride

(ANSA) - SIENA, 16 GIU - Cinquemila persone, 10mila secondo gli organizzatori, hanno sfilato nel pomeriggio per le vie il Siena per il Toscana Pride. Sotto lo slogan "Per orgoglio e per amore" il corteo arcobaleno si è snodato da Piazza del Campo fino alla Fortezza medicea tra canti, balli e slogan. Nel corteo anche l'annunciato trenino delle famiglie arcobaleno con a bordo 60 bambini. "Quest'anno la manifestazione acquista un valore particolare sia perché da un lato ci sono state conquiste importanti sul terreno dei diritti civili, sia perché non tutto si è conquistato e rimangono cose importante da fare", ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi presente alla manifestazione. Al termine della manifestazione è stato lanciato anche un appello ai sindaci italiani perché in tutti i Comuni avvenga il riconoscimento delle famiglie arcobaleno: "Da Nord a Sud, in tutti i Comuni dobbiamo arrivare al riconoscimento per tutti i bambini" ha detto Laura Giuntini, referente per la Toscana delle famiglie arcobaleno.