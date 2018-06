Gatto cade in cisterna,recuperato da VVf

(ANSA) - PONTEDERA, 16 GIU - Vigili del fuoco di Pisa impegnati per più di un'ora a La Rotta, frazione del comune di Pontedera, per recuperare un gattino caduto all'interno di una cisterna. L'animale ha fatto un volo di circa quindici metri e per riportarlo in superficie i pompieri hanno dovuto utilizzare tecniche speleo-alpino-fluviali calandosi all'interno della struttura con delle funi. Dopo un'ora di intervento il gattino, in buone condizioni di salute, è stato riconsegnato al proprietario.