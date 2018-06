Enpa sequestra rottweiler a Prato

(ANSA) - PRATO, 16 GIU - L'Enpa ha sequestrato a Prato un cane di razza rottweiler trovato in un capannone di cinesi dove era tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie. Il cane era in una corte sul retro, in completo stato di isolamento, esposto al pieno sole, legato con una corta a catena corta e fissata ad un palo, senza la possibilità nemmeno di sedersi in quanto la catena si era attorcigliata ulteriormente attorno al collo, provocando seri problemi respiratori dell'animale. Il luogo era sprovvisto di acqua. Inoltre il cane appariva sofferente, in forte stato di stress, assetato, con occhi lucidi e bava alla bocca, in evidente stato di detenzione incompatibile con la natura dell'animale. Veniva immediatamente proceduto al sequestro penale dell'animale che poi è stato trasferito al canile comunale. Successivamente il proprietario veniva denunciato e gli venivano contestate violazioni al regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Prato per la mancanza del microchip.