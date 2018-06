Auto contro albero, morto a Chianciano

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 16 GIU - Un automobilista di 47 anni è morto intorno alle 6 a Chianciano Terme per un incidente stradale in cui la vettura da lui condotta è andata a urtare un albero in via della Libertà. Sul posto il 118, che ha constatato il decesso dell'uomo, e i vigili del fuoco di Siena.

La vittima era l'unica persona all'interno dell'auto. Non risultano altre vetture coinvolte. Accertamenti sulla dinamica e sulle cause dell'incidente sono in corso.

Un altro incidente di rilievo c'è stato la notte scorsa sempre nel Senese, ma sull'autostrada A1 e per fortuna senza vittime, con incendio della vettura da dove sono usciti illesi in quattro: i genitori e due bambini. Sul posto - il km 407 dell'Autosole in carreggiata direzione sud - i vigili del Fuoco di Siena. L'intervento è delle 2.40. L'auto è andata completamente bruciata.