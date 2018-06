Rubano tegole chiesa Volterra, arrestati

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 15 GIU - Si sono arrampicati sul tetto della Chiesa di San Felice a Volterra (Pisa), dove hanno divelto alcune tegole e si sono divertiti a scagliarle a terra colpendo anche alcune auto parcheggiate poi, non contenti, hanno iniziato a suonare le campane nel cuore della notte. Tre americani, due 21enni ed un 22 enne, sono stati così arrestati per furto e danneggiamento aggravato la scorsa notte dai carabinieri. Ad allertare i militari è stato un passante. I tre sono stati anche trovati in possesso di alcune tegole asportate dalla storica chiesetta. Dopo le formalità di rito, i tre americani sono stati rimessi in libertà, su disposizione dell'autorità giudiziaria.