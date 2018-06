(ANSA) - PISA, 14 GIU - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Arno a Pisa: a salma era impigliata in uno dei pontili galleggianti della base nautica dei vigili del fuoco, in lungarno Guadalongo. Secondo una primia ipotesi, potrebbe trattarsi di un suicidio. In corso accertamenti per risalire all'identità dell'uomo. Sul posto una squadra del vigili del fuoco per il recupero del cadavere e le forze dell' ordine.