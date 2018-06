Sale su scivolo Palazzo Strozzi,bloccato

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Un uomo di 52 anni, originario dell'Est Europa, si è arrampicato questa mattina sul tetto di uno degli scivoli 'a tubo' allestiti nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi a Firenze nell'ambito di 'The Florence experiment'. Il 52enne aveva con sé un suo dipinto, che chiedeva di poter esporre nel palazzo per venderlo. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in questura. Rischia una denuncia e la sua posizione è al vaglio degli agenti.