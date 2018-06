Ramo cade su auto in sosta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Un grosso ramo di un platano è caduto sulle auto in sosta questa mattina in viale Amendola, a Firenze. Tre vetture sono state colpite, due delle quali hanno subito ingenti danni. Sul posto sono interventi agenti della polizia municipale, tecnici del Comune e vigili del fuoco.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Il ramo si è staccato da un'altezza di circa quattro metri, è finito sull'insegna di un albergo e ha colpito le auto. Dai primi accertamenti dei tecnici del Comune, risulta che il platano, di grandi dimensioni (il diametro è di circa 90 centimetri) è "dotato nel complesso di sufficiente vigoria" ma con "limitazioni allo sviluppo dovute al posizionamento in sede stradale»". Il Comune ha avviato le verifiche finalizzate sia ad accertare le cause del crollo che le condizioni delle restanti porzioni della pianta.