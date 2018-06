Pd: a Firenze graffito Renzi con cartello "cercasi futuro"

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Matteo Renzi con il volto triste, ai piedi un cane dal muso altrettanto imbronciato e in mano un tricolore con scritto 'cercasi futuro': a disegnare il graffito in centro a Firenze, su un muro vicino al parrucchiere dell'ex premier ed ex segretario del Pd, nel quartiere dove abita a Firenze, è stato la notte scorsa Tv Boy, lo street artist, celebre per la raffigurazione del bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Roma. La sua incursione a Firenze ha portato alla comparsa di altre opere nel cuore del capoluogo toscano: una Venere di botticelliana memoria impegnata a bere un drink, e un David di Michelangelo in ciabatte, pantaloncini corti e T shirt con la scritta I love Florence nei pressi delle Cappelle medicee.