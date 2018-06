Truffe: finti tecnico catasto e vigile, via mille euro

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Un uomo di 86 anni è stato raggirato ieri da due uomini, che l'hanno convinto a farli entrare in casa sua spacciandosi uno per tecnico del catasto e l'altro per vigile urbano. I malviventi, una volta dentro l'abitazione, hanno finto di effettuare delle misurazioni e sono riuscite a portare via circa 1.000 euro che l'86enne custodiva in un portafoglio. Sono fuggiti di corsa quando l'anziano ha tentato di contattare al telefono il figlio, per chiedergli la combinazione della cassaforte che loro gli avevano chiesto di aprire. Sull'episodio, avvenuto ieri mattina in via Spagna a Firenze, indaga la polizia.(ANSA).