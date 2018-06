Genten per restauri cortile Michelozzo

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - A Palazzo Vecchio si celebra, in occasione di Pitti Uomo 94, l'avanzamento e la vicina conclusione, entro il 2018, dei lavori di restauro del cortile di Michelozzo, finanziato dalla griffe giapponese Genten a partire dal 2013. L'intervento ha permesso di continuare il recupero iniziato, a opera del Comune di Firenze, nel 2007 grazie alla sponsorizzazione della griffe giapponese: circa 500.000 euro il contributo.

Proprio per celebrare l'avanzamento dei lavori Genten, griffe di proprietà di Kuipo, lancia la capsule collection Anniversario: si tratta di una linea di accessori in edizione limitata con speciali stampe che riproducono fedelmente l'affresco sulla volta del cortile di Michelozzo. Nella collezione ci sono borse, book cover (grande e piccolo) e un porta monete, tutti in pelle di vitello, e una sciarpa in misto cashmere e lana. La linea è in vendita nelle boutique di Tokyo e Firenze, oppure online.