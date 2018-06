Scontro tra auto,muore 90enne a Subbiano

(ANSA) - SUBBIANO (AREZZO), 11 GIU - Incidente mortale sulla strada regionale 71 a Santa Mama, nel comune dì Subbiano (Arezzo). Nello scontro tra due auto è morta una donna di 90 anni mentre un'altra, di 78, è rimasta ferita gravemente.

Ferito, ma in maniera meno grave, anche un uomo. L'incidente è accaduto alle 13,30 all'altezza di una curva, poco lontano dal passaggio a livello della ferrovia del Casentino. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'emergenza urgenza di Arezzo, la polizia stradale e i vigili del fuoco. L'anziana, originaria di Pratovecchio, è apparsa in gravissime condizioni.

Per lei era stato mobilitato anche il Pegaso, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. L'altra donna di Pratovecchio ha riportato ferite importanti ed è stata soccorsa con l'elisoccorso Pegaso. Ferito anche un uomo che è stato trasportato all'ospedale di Arezzo. Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente.