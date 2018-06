Pitti, la storia auto in scatti inediti

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - La storia dell'automobile a Firenze e in Toscana in mostra a Palazzo Pitti attraverso 90 scatti inediti dell'archivio Foto Locchi, dal 1934 al 1965. E' 'The elegance of speed', ospitata dall'11 giugno al 16 settembre nell'Andito degli Angiolini, diretta da Alessandra Griffo e curata da Alessandro Bruni, Erika Ghilardi e Matteo Parigi Bini.

Tre le sezioni della mostra per analizzano le curve del paesaggio toscano che hanno segnato la storia dell'agonismo automobilistico, i piloti, come Nuvolari, Giannino Marzotto o la nobile Maria Teresa De Filippis, detta Pilotino, e infine le carrozzerie.

Per Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, "viene spontaneo, guardando le foto dei primi bolidi, osservandone il design e la sua evoluzione, con le curve della scocca che si fanno via via sempre più morbide e slanciate, pensare a quello che stava accadendo nel mondo della scultura contemporanea, e alla sua interazione estetica con l'industria automobilistica".