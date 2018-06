Nogarin, post su Acquarius ma lo rimuove

(ANSA) - LIVORNO, 11 GIU - E' stato rimosso, dopo circa un'ora il post pubblicato sul profilo del sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5S) che si era detto pronto ad aprire il porto ed accogliere la nave Aquarius. Nessuna risposta, al momento, dal primo cittadino ai tanti che sui social stanno mettendo in evidenza quanto successo. "Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Acquarius con il suo carico di 629 vite umane - si leggeva sul profilo -. Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico". "Io capisco perfettamente che si voglia dare un segnale all'Europa, chiedendo un cambio di passo sulle politiche migratorie ma questo braccio di ferro con Bruxelles non può essere fatto sulla pelle di centinaia di uomini, donne e bambini", chiudeva il sindaco.



"Questa è una posizione mia personale come sindaco della città". Così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l'apertura del porto di Livorno alla nave Acquarius. "Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il post - aggiunge il primo cittadino in un video girato dal suo ufficio stampa -. Quella rimane comunque la mia posizione e credo di interpretare quella di una città che, rispetto a queste tematiche, ha sempre avuto una grande sensibilità".