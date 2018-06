Inseguimento Firenze, accertamento morte

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - È iniziato l'accertamento di morte encefalica per il 29enne travolto da una delle auto coinvolte nell'inseguimento avvenuto ieri in via Canova, nella zona dell'Isolotto a Firenze, mentre era fermo a un semaforo a bordo del suo scooter. La procedura ha una durata di circa sei ore.

L'uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi.