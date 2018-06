Comunali: in Toscana 44% votanti alle 19

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Si è attestata quasi al 44% (43,96%) l'affluenza per le comunali in Toscana alle ore 19.00.

Alle 12 era al 19,70%. I comuni chiamati alle urne in Toscana sono venti. In particolare per quanto riguarda i tre capoluoghi di provincia dove si vota, gli elettori alle 19 sono stati il 47,8% a Siena, 43,73% a Massa e 43,68% a Pisa.