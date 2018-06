Sansepolcro,raduno regionale bersaglieri

(ANSA) - SANSEPOLCRO, 9 GIU - Risveglio domenicale singolare a Sansepolcro: questo fine settimana la città di Piero di Francesca ospita il 41/o raduno regionale dei bersaglieri. Il via da oggi ma sarà domani la giornata clou della manifestazione, organizzata dall'Associazione nazionale bersaglieri.

Le celebrazioni prenderanno il via dalle 8.30 con la 'Sveglia della città', con squilli di tromba delle fanfare. Alle 9.30 la cerimonia dell'Alzabandiera con deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Porta Fiorentina poi, dopo l'ammassamento e lo schieramento dei reparti, alle 10.30 è previsto l'ingresso dei Gonfaloni, con le allocuzioni delle massime autorità che introdurranno la grande sfilata per le vie del centro in programma dalle 11.30. I festeggiamenti proseguiranno poi all'Antico Borgo De Romolini con il 'pranzo cremisi', al quale saranno presenti diverse fanfare. La giornata si concluderà ufficialmente alle 16.30 con la cerimonia dell'Ammainabandiera.