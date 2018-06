Ruba 4 ruote auto e le monta sua vettura

(ANSA) - SIENA, 9 GIU - Ha rubato le quattro ruote di un'auto, lasciando la vettura adagiata su supporti di legno, per montare sulla propria vettura, identica come modello, pneumatici e cerchi in lega trafugati. E' quanto ha ricostruito la polizia che ha denunciato un trentenne di origine albanese e recuperato le ruote. Tutto è accaduto in provincia di Siena, a Poggibonsi.

Il furto risale a circa un mese fa. La vittima aveva lasciato parcheggiata in strada la sua auto, vicino a casa, ritrovandola poi senza ruote e adagiata sui supporti in legno. Dagli accertamenti svolti dal commissariato di Poggibonsi è emerso che nella stessa notte del furto era stata notata aggirarsi nei paraggi un'altra auto, un modello identico a quella a cui erano state portate via le gomme. Gli agenti, in seguito ad accertamenti, sono risaliti al veicolo dell'albanese denunciato, che in effetti montava cerchi e pneumatici diversi da quelli di cui era stata dotata dalla casa madre e che corrispondevano a quelli rubati.