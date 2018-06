Pugno a tifoso Empoli, 5 anni Daspo

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 9 GIU - Comminati cinque anni di Daspo a un 35enne di Fucecchio (Firenze) tifoso dell'Empoli che nel corso di Empoli-Salernitana, valevole per il campionato di Serie B aveva sferrato un pugno a un altro tifoso della squadra di casa. I fatti sono avvenuti lo scorso 29 marzo nell'area dei servizi igienici del settore Maratona e fu la polizia a identificarne i responsabili. La lite tra i due era stata innescata da futili motivi. La decisione, notificata ieri dalla questura fiorentina, replica in provvedimento analogo a cui l'ultrà azzurro fu sottoposto, per tre anni, nel 2009.