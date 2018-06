Maltempo: 'bomba d'acqua' e grandine in Toscana, allagamenti

(ANSA) - FIRENZE, 8 GIU - Una 'bomba d'acqua' ha causato l'allagamento di una ampia zona residenziale vicino a Firenze, a Vingone di Scandicci, verso le 17, dove è andato in piena il fosso Ghindossoli. Sul posto stanno intervenendo polizia municipale e protezione civile. Rallentato, per lo stesso motivo, il transito dei veicoli sull'autostrada A1 che si trova nelle vicinanze. Sempre in Toscana, ma nella zona dell'Amiata, c'è stata una grandinata ad Arcidosso (Grosseto). Si temono danni alle colture, inoltre il forte temporale ha causato allagamenti di cantine e seminterrati.(ANSA).