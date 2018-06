Frontale tra 2 auto a Piombino, un morto

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 8 GIU - Un uomo di 37 anni, originario di Brindisi, operaio, è morto la scorsa notte a Piombino (Livorno) dopo uno scontro frontale tra due auto che procedeva in direzioni opposte sulla strada provinciale della Principessa. La vittima era alla guida di uno dei due veicoli coinvolti. Ferito l'altro conducente: è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto sostanzialmente rettilineo, è al vaglio dei carabinieri di Piombino. In seguito allo scontro uno dei due veicoli è finito anche fuori strada.