Fiamme in hotel Montecatinvi,via in 150

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 08 GIU - Centocinquanta persone, tra clienti e personale dipendente, sono state fatte evacuare, in via precauzionale, stamani da un albergo nel centro di Montecatini Terme (Pistoia), a causa di un incendio sviluppatosi all'interno della lavanderia dell'hotel.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di Montecatini, che hanno estinto le fiamme evitando così il loro propagarsi ai locali attigui. Non si segnalano danni a persone.